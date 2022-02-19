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  4. İSTANBUL - İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK&#039;ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL - İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK&#039;ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

19.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"BERBER Yaşar" olarak tanınan iş adamı Yaşar Aktürk'ün eşi Alev Aktürk İstanbul'da toprağa verildi.

Yalın Onat ERGÖR - Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL, (DHA) - "BERBER Yaşar" olarak tanınan iş adamı Yaşar Aktürk'ün eşi Alev Aktürk İstanbul'da toprağa verildi.
3 senedir kanser tedavisi gören Alev Aktürk 74 yaşında yaşamını yitirdi. Alev Aktürk'ün cenazesine çok sayıda işadamı, sevenleri ve yakınları katıldı. Alev Aktürk'ün naaşı omuzlarda taşınarak Levent Afet Yolal Camii'ne getirildi. Taziyeleri Yaşar Aktürk ve yakınları kabul etti. Öğle namazı vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Aktürk'ün naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere götürüldü.

“48 SENE İÇERİSİNDE BİR GÜN KAVGAMIZ OLMAMIŞTIR"
Yaşar Aktürk, “Gelen herkesin ayağına sağlık, her yerden geldiler. Allah rahmet eylesin 48 senelik eşimdi. Tedavi süreci rahat geçti, ben evi hastaneye çevirmiştim. Ağrı, sancı çektirmedik, 'ah' dedirttirmedik. Biz helalleştik, ruhunu teslim etti mübarek ayda. 48 sene içerisinde bir gün kavgamız olmamıştır" dedi.

Görüntü Dökümü
--------
-Naaştan detaylar
-Cenazeden detaylar
-Helallik istenmesi detayı
-Genel ve detaylar
-Yaşar Aktürk ile röportaj
-Detaylar

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