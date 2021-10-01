İSTANBUL - İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1)

Gülseli KENARLI - Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul, (DHA) İSTANBUL'da etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik saat 08.30'da yüzde 69'a ulaştı.
İstanbul'da yağmur etkisini gösteriyor. Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin trafik uygulamasında saat 08.30'da yoğunluk yüzde 69'a çıktı.
Bu arada, toplu taşıma aracı kullananlar da yağmura yakalandı. Cevizlibağ'da duraklar otobüs, tramvay ve metrobüs bekleyenlerle doldu.
Görüntü Dökümü:
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- Trafikten görüntüler
- Metrobüs duraklarından görüntüler
- Otobüs duraklarından görüntüler
- Tramvay durağından görüntüler
- Duraklarda bekleyenler
- Detaylar
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