YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

13.08.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa bölümünde, 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Demirtaş mevkisinde, sağanağın etkisiyle yavaş akan yolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya çoğunluğu otomobil 15 araç karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süreliğine durdu. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Bursa'da eğlence merkezinin önünde işlenen cinayetin şüphelileri İzmir'de yakalandıGÜNCELLEME - Bursa'da eğlence merkezinin önünde işlenen cinayetin şüphelileri İzmir'de yakalandı
"Balkız" yuvasına döndü"Balkız" yuvasına döndü
Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındıAntalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa otoyol

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:12
Yatsı
21:41

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cumartesi

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Yeşim Eczanesi
Gemlik
Gemlik Eczanesi
Gemlik
Nehirin Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
İrem Eczanesi
Inegol
Sağlık Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.