İstanbul mayısta 33 ayın turist rekorunu kırdı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı ziyaretçi ağırlayarak son 33 ayın en fazla turistine ev sahipliği yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı bu yılın ilk beş ayında 5 milyon 284 bin 714 oldu. Mayısta ise İstanbul'u 1 milyon 402 bin 366 kişi ziyaret etti.

Kente mayısta 1 milyon 381 bin 339 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 21 bin 27 oldu.

Mayıs ayında Atatürk Havalimanı'ndan 1444, Sabiha Gökçen'den 373 bin 527 ve İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 6 bin 368 turist kente gelirken, Karaköy Limanı'ndan 15 bin 986, Tuzla Limanı'ndan 2 bin 87, Zeytinburnu Limanı'ndan 997, Ambarlı Limanı'ndan 216, Haydarpaşa Limanı'ndan 600, Pendik Limanı'ndan 21, Marmara Limanı'ndan 39 ve Sarayburnu Limanı'ndan 1081 kişi şehre giriş yaptı.

Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 72,85'i İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 27,04'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

- Turist sayısında Almanlar ilk sırada yer aldı

İstanbul'a gelen yabancılar arasında Almanlar, 115 bin 635 turistle ilk sırada yer aldı.

Almanları sırasıyla 98 bin 751 turistle İranlılar, 92 bin 455 turistle Ruslar, 70 bin 733 turistle Amerikalılar, 65 bin 243 turistle İngilizler, 57 bin 824 turistle Fransızlar, 46 bin 755 ile İsrailliler, 34 bin 816 ile Iraklılar, 34 bin 777 ile Hollandalılar ve 32 bin 204 turistle Özbekistanlılar takip etti.

Almanlar, İstanbul'a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 8,25'ini oluştururken, yüzde 7,04'ünü İranlılar, yüzde 6,5'ini Ruslar, yüzde 5,04'ünü Amerikalılar, yüzde 4,65'ini İngilizler, yüzde 4,12'sini Fransızlar ve yüzde 3,33'ünü İsrailliler oluşturdu.

- Mayısta İstanbul'a 194 ülkeden turist geldi

Söz konusu dönemde İstanbul'a 194 ülkeden turist gelirken, en az ziyaretçinin geldiği ülkeler birer kişiyle Tuvalu, Mikronezya Federe Devletleri, Tonga, Papua Yeni Gine ve Guyana oldu.

İstanbul'u en son 2019 yılının ağustosunda 1 milyon 540 bin 120 turist ziyaret etmişti. İstanbul, mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı ziyaretçiyle son 33 ayın en fazla turistine ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da son 33 ayda gelen turist sayısı şöyle:

AylarTurist SayısıMayıs 20221.402.366Nisan 2022977.888Mart 20221.156.400Şubat 2022956.482Ocak 2022791.578Aralık 20211.044.693Kasım 2021997.620Ekim 20211.152.771Eylül 2021975.916Ağustos 20211.002.722Temmuz 20211.130.999Haziran 2021684.621Mayıs 2021384.630Nisan 2021419.686Mart 2021545.608Şubat 2021350.913Ocak 2021334.825Aralık 2020408.040Kasım 2020439.920Ekim 2020533.405Eylül 2020460.670Ağustos 2020436.198Temmuz 2020301.930Haziran 202066.725Mayıs 2020847Nisan 2020960Mart2020374.101Şubat 2020962.151Ocak 20201.017.034Aralık 20191.127.915Kasım 20191.088.372Ekim 20191.347.554Eylül 20191.359.175Ağustos 20191.540.120

