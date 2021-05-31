İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite, 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için Birleşmiş Milletler öncülüğünde hazırlanan 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Küresel amaçların ele alınmasında kritik bir rol oynayacak merkez, araştırma projeleri, eğitimler, eylemler ve politikalar aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na hizmet edecek.

Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya amacına hizmet etmeyi hedefleyen İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçları arasında, sürdürülebilir kalkınmanın bir alan olarak geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim ve tüketim konularının teşvik edilmesi, sanayi ile üniversite iş birliğinin sağlanması, Türkiye'deki yeşil ekonomik dönüşüm çalışmalarının desteklenmesi, yerel ve uluslararası literatürde sürdürülebilir kalkınma konularına katkı sağlanması, ekolojik sürdürülebilirlik gibi alanlarda bilgi üretilmesi, sürdürülebilir kalkınmayla ilgili konularda eğitim-öğretim verilmesi, hem ulusal hem uluslararası düzeyde araştırmalar yapılması, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturulması, ulusal ve uluslararası kurumlarla ve araştırmacılarla iş birliğinin sağlanması ile merkezin olanakları, vizyonu, stratejileri ve amacı çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmesi yer alıyor.