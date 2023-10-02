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İstanbul merkezli 21 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

02.10.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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Yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 15’i tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliğinin, Küçükçekmece'de devre mülk sahiplerini, yüksek kar ile yerlerini satacaklarını vadederek dolandıran suç örgütüne yönelik çalışması devam ediyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen 15 şüpheli tutuklanırken 16 şüpheli adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütü yönetme, örgüte üye olma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda Küçükçekmece'de birbirine yakın konumlarda bulunan ancak sürekli değiştirilen ofislerde faaliyet gösteren bir suç örgütünün, devre mülk sahiplerini, yüksek kar ile yerlerini satacaklarını vadederek dolandırdıkları belirlenmişti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde belirledikleri 49 şahsın yakalanması amacı ile 26 Eylül 2023'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 31 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ıslak imzalı devre mülk sözleşmeleri, dijital materyaller, banka dekontları ve devre mülk sahiplerinin bilgilerini içeren listeler ele geçirilmişti.

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