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İstanbul merkezli 21 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

29.09.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütü yönetme, örgüte üye olma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Küçükçekmece'de birbirine yakın konumlarda bulunan ancak sürekli değiştirilen ofislerde faaliyet gösteren bir suç örgütünün devre mülk sahiplerini yüksek kar ile yerlerini satacaklarını vadederek dolandırdıkları belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ıslak imzalı devre mülk sözleşmeleri, dijital materyaller, banka dekontları ve devre mülk sahiplerinin bilgilerini içeren listeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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İstanbul operasyon

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