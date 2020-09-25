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İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.09.2020 07:01 | Son Güncelleme

Örgütün üniversite yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve aralarında hala görevde olanların da bulunduğu 76 akademisyen ile idari personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı alınan 76 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunanların da olduğu 76 akademisyen ile idari personel hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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