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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

28.09.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, örgütün mali yapılanmasında yer aldıkları, kapatılan Bank Asya’yı fonladıkları tespit edilen ve örgüt üyeleriyle gerçekleştirdikleri para trafiği MASAK raporlarına da yansıyan 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda; “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terörizmin Finansmanı” suçlarına karışan 7 FETÖ şüphelisini belirleyen polis, bu kişilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

BANK ASYA’YI FONLADIKLARI MASAK RAPORUNDA

Yakalanan FETÖ/PDY üyesi 7 kişiye karşı yapılan incelemelerde, şüphelilerin kapatılan Bank Asya’yı fonladıklarına dair tespitler olduğu, MASAK raporunda bu zanlıların örgüt mensubu olan şahıslarla para transferlerinin bulunduğu, HTS incelemesinde örgüt mensubu olan şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edildi. Yakalanan kişilerin bazılarının örgütün çatı yöneticileri ile yoğun telefon trafiği gerçekleştirdiği ve buna ilişkin HTS kaydının bulunduğu anlatılırken, ,FETÖ’ye ait TV kanallarının dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek aboneliklerini iptal ettikleri anlaşıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği duyuruldu.

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