İstanbul merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonunda 27 kişi yakalandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize biçimde sigara ve tütün kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye soktukları tütün ürünlerini, kumaş ruloları içine özel düzeneklerle gizleyen suç şebekesi üyelerinin, bu ürünleri tır, otobüs gibi çeşitli araçlarla Güneydoğu'dan İstanbul'a gönderdiği anlaşıldı.

Kaçak ürünleri, İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı kişiler adına kiralanan ev, iş yeri ve depolarda tutan zanlıların, bu adresleri aynı zamanda kaçak sigara imalatı için atölyeye dönüştürdükleri tespit edildi.

Çalışmaların devamında, yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 36 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 61 bin paket sigara, 1075 puro, 2 milyon 391 bin boş makaron, 89 bin 900 dolu makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 91 kilo 150 gram sigara tütünü, 429 kilo 500 gram nargile tütünü, 54 elektronik sigara ve sigaraların imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 27 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

