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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

07.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında görevdeki 3 askerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı belirlenen ve örgütle bağlantısına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan Hava, Kara, Deniz ve Jandarma kuvvetleri komutanlıklarına mensup görevdeki 1 subay, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ile 1 emekli askeri personel ve ihraç edilen 9 eski asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Çalışmalar kapsamında yine ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, örgütsel mensubiyetlerine dair bulunan başka delillerin yanında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisine sahip, kapatılan askeri okul öğrencisi 36 kişi ile 3 sivil mahrem imam hakkında da gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde, 52 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 36 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin şüphelilere yönelik çalışması sürüyor.

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