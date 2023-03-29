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  4. İstanbul merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

29.03.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü "nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, Şile ilçesinde bulunan maden ocağını taşeron olarak işleten şüpheli firma yetkilileri ve çalışanlarının, maden ocağının işletilmesinde esas hak sahibi firmanın bilgisi dışında örgütlü hareket ederek, hileli yöntemlerle tonlarca kayıt dışı kili çıkardığı belirlendi.

Çıkarılan malzemeyi ülkenin farklı noktalarına nakledip satarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin, hak sahibi firmayı bu şekilde dolandırdıkları anlaşıldı. Kayıtlara geçmeyen maden miktarı sebebiyle de yüksek miktarda vergi kaybına sebep olunduğu tespit edildi.

Çalışmaların ardından İstanbul, Aydın, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 14'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul maden ocağı

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