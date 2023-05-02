YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

02.05.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde kentte faaliyet gösterdikleri, örgütün kırsal alanına eleman aktarımında bulundukları ve silahlı, molotofkokteylli korsan gösteri yürüyüşlerine katıldıkları yönünde bilgiler elde edilen 39 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul merkezli 6 ildeki 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yenikapı Marmaray’da raylara atlayan şahıs hayatını kaybettiYenikapı Marmaray’da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik korucularıyla bir araya geldiVali Hacıbektaşoğlu, güvenlik korucularıyla bir araya geldi
Çorum'da 7 girişimci kadın, kurdukları kooperatifle Türkiye'ye organik ürün satıyorÇorum'da 7 girişimci kadın, kurdukları kooperatifle Türkiye'ye organik ürün satıyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Mayıs Salı

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:08
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Salı

Safranbolu eczanesi
Kadikoy
Manolya eczanesi
Sisli
Zeren eczanesi
Uskudar
Cumhuriyet eczanesi
Kadikoy
Eczane caddepark eczanesi
Kucukcekmece
Yaşar eczanesi
Atasehir
Çapan eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.