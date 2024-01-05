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İstanbul merkezli 7 ildeki "Kafes-29" operasyonlarında 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi

05.01.2024 09:02 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertilerek 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, 61 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

Operasyonların devam ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen ’Kafes-29’ operasyonlarında elebaşılığını yurt dışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever’in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün; İstanbul’da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, İstanbul’da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları, Eyüpsultan’da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde ’Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 Utaş uzun namlulu otomatik silah, 1 çelik yelek ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Halkımızın huzurunu bozan suç odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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