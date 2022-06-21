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İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

21.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Adana'da 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul ve Adana'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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