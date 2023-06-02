YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

02.06.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 11 ilde dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir holding ile bağlı şirketlere komisyon ve prim adı altında haksız kazanç sağlanarak sisteme çok sayıda üye kazandıran kişilere ödül törenleriyle lüks araçlar verildiğini belirledi.

Ekipler, sistemde üst kademede olan kişilerin yüksek meblağlarda haksız kazançlar sağladığını da tespit etti.

Yöntemin, Ticaret Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda yasaklanan "piramit sistemi" olduğunu saptayan ekipler, şirketin tek sahibi Süleyman Aydın'ın da intihar etmesinden sonra sistemde aksaklıklar oluşmaya başladığını ortaya çıkardı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, örgüte üye kazandıran ve 2021 yılı itibarıyla 58 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda suç işlemek amacı ile örgüt kurma, yönetmek veya üye olmak, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan 50 şüpheli emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üsküdar'da denize düşen çocuk kurtarıldıÜsküdar'da denize düşen çocuk kurtarıldı
Safranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyorSafranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyor
Karaman’da kayınbiraderini öldüren kadın tutuklandıKaraman’da kayınbiraderini öldüren kadın tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Esra eczanesi
Kadikoy
Atilla eczanesi
Kucukcekmece
Samatya aruç eczanesi
Fatih
Sema uysal eczanesi
Sisli
Zeynep eczanesi
Pendik
Hakan eczanesi
Kucukcekmece
Hut eczanesi
Beyoglu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.