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İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA AA
20.02.2024 07:34 | Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların, operasyonel hatlar kullanarak 2012 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na hazırlanan farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun, örgüte müzahir kişilerle iletişime geçtikleri tespit edildi.

Yapılan HTS analizleri sonucu bu kişilerin, mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri belirlendi.

Ayrıca haklarında ifade ve beyan olan, FETÖ'nün iletişim modeli ankesörle periyodik olarak ardışık arama kayıtları bulunan şüphelilerin yakalanması için harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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