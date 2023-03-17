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İstanbul merkezli ihalelerde usulsüzlük operasyonunda 60 şüpheli yakalandı

17.03.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, icra müdürlükleri tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ihalelere katılmak isteyen bazı vatandaşlara baskı uygulandığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede şüphelilerin, icra müdürlüklerince yürütülen ihale süreçlerinde kalabalık biçimde hareket ettikleri, ihaleye girmek isteyenleri baskı, tehdit ve cebir yoluyla vazgeçirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

İhaleye girecek kişilerle önceden anlaşıp satışa sunulan taşınmazların fiyatlarını kendilerine göre ayarladıkları belirlenen zanlıların, bu yolla haksız kazanç sağladıkları ve kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından suça karışan 60 şüpheli belirlendi. İstanbul merkezli Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 60 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemleri devam ediyor.

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