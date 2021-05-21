YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Balıkesir'de 18 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Balıkesir'de 18 zanlı yakalandı

21.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Balıkesir'de 18 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Balıkesir'de 18 şüpheli gözaltına alındı.

Organize suç örgütlerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Bandırma ilçesinde 25 şüphenin adresine baskın yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, uyuşturucu hap, hassas terazi ile çok sayıda fişek ve bıçak ele geçirildi.

Operasyonda, 18 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevi, birinin ise askerde olduğu belirlendi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kuşcenneti Milli Parkı'nı ziyaret ettiTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kuşcenneti Milli Parkı'nı ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:42
Öğle
13:10
İkindi
17:04
Akşam
20:28
Yatsı
22:06

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Hancılar Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Ayvalik
Dilek Eczanesi
Bandirma
Gizem Eczanesi
Bandirma
Yıldız Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.