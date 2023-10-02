İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK'nın "KCK/TDÖ" siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, tutuklu ile hükümlü örgüt mensupları için yardım topladığı tespit edilen 26 şüpheli belirlendi.

Örgüt mensuplarının saklanabileceği ve barınabileceği evler oluşturdukları, örgüt adına yurt dışına çıkacak kişilere yardımcı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için savcılıkça İstanbul merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri İstanbul'un 11 ilçesi ile Kırklareli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 6 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

