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  4. İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda elebaşı Mehmet Şahin dahil 41 kişi yakalandı

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda elebaşı Mehmet Şahin dahil 41 kişi yakalandı

29.09.2023 11:48 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda elebaşlarının da aralarında bulunduğu 41 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla "Şahinler" olarak bilinen suç örgütü çökertildi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün elebaşı Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit ele geçirildi.

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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