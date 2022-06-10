İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyeye gönderildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Muğla'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

​​​​​​​İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Sarıyer bölgesi başta olmak üzere, birçok ilçede çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 2 Haziran’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" , "Kasten yaralama" , "Yağma" , "Yağma amaçlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında işlem yapılan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

