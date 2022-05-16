İstanbul Müzik Festivali'nde minik sanatseverlere özel etkinlikler düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 50. kez düzenlenecek "İstanbul Müzik Festivali", 6-24 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Borusan Holding sponsorluğundaki festival, bu yılki programında hem yetişkin hem de çocuk ve genç dinleyiciler için kapılarını açarak, "Fındıkkıran ve Ben" projesini çocukların beğenisine sunacak.

Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerinden "Fındıkkıran"ın Alexandra Dariescu tarafından yeniden yorumlandığı disiplinler arası proje, 11 Haziran'da saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Festivalde ayrıca İKSV Alt Kat iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Müzikli Bir Hafta Sonu" etkinlikleri kapsamında, festivalin bu yılki teması İstanbul'dan hareketle hazırlanan "İstanbul Efsaneleri" eserinin prömiyeri ile "Ses Ver, İlham Ver" başlıklı çocuk atölyeleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

"Müzikli Bir Hafta Sonu" etkinlik programında 11 Haziran'da Fenerbahçe Parkı'nda, 18 Haziran'da Yıldız Parkı'nda Atölye Pikolo, 3-6 yaş grubuna yönelik "Ses Ver, İlham Ver" başlıklı atölyeyi gerçekleştirecek.

Atölyede, küçük müzisyenler, farklı müzik aletlerini tanıyarak seslere kulak verecek ve Orff Schulwerk tekniğiyle ritim, hareket egzersizleri yapacaklar.

Atölyenin ardından, 7 ve üzeri yaş grubuna yönelik "İstanbul Efsaneleri" başlıklı eser sahnelenecek. Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nden Nazlı Çevik Azazi ve Roza Erdem'in kaleme aldığı ve Evrim Demirel'in müziklerini yazdığı, İstanbul'u konu alan çeşitli mitolojik hikayelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem'in anlatımıyla sahnelenecek.

