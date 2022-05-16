YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Müzik Festivali'nde minik sanatseverlere özel etkinlikler düzenlenecek

İstanbul Müzik Festivali'nde minik sanatseverlere özel etkinlikler düzenlenecek

16.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Müzik Festivali'nde minik sanatseverlere özel etkinlikler düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 50. kez düzenlenecek "İstanbul Müzik Festivali", 6-24 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Borusan Holding sponsorluğundaki festival, bu yılki programında hem yetişkin hem de çocuk ve genç dinleyiciler için kapılarını açarak, "Fındıkkıran ve Ben" projesini çocukların beğenisine sunacak.

Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerinden "Fındıkkıran"ın Alexandra Dariescu tarafından yeniden yorumlandığı disiplinler arası proje, 11 Haziran'da saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Festivalde ayrıca İKSV Alt Kat iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Müzikli Bir Hafta Sonu" etkinlikleri kapsamında, festivalin bu yılki teması İstanbul'dan hareketle hazırlanan "İstanbul Efsaneleri" eserinin prömiyeri ile "Ses Ver, İlham Ver" başlıklı çocuk atölyeleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

"Müzikli Bir Hafta Sonu" etkinlik programında 11 Haziran'da Fenerbahçe Parkı'nda, 18 Haziran'da Yıldız Parkı'nda Atölye Pikolo, 3-6 yaş grubuna yönelik "Ses Ver, İlham Ver" başlıklı atölyeyi gerçekleştirecek.

Atölyede, küçük müzisyenler, farklı müzik aletlerini tanıyarak seslere kulak verecek ve Orff Schulwerk tekniğiyle ritim, hareket egzersizleri yapacaklar.

Atölyenin ardından, 7 ve üzeri yaş grubuna yönelik "İstanbul Efsaneleri" başlıklı eser sahnelenecek. Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nden Nazlı Çevik Azazi ve Roza Erdem'in kaleme aldığı ve Evrim Demirel'in müziklerini yazdığı, İstanbul'u konu alan çeşitli mitolojik hikayelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem'in anlatımıyla sahnelenecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliğiHuawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliği
Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdüMalatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü
Konyaspor-Hatayspor maçının ardındanKonyaspor-Hatayspor maçının ardından

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:38
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.