Yalın Onat ERGÖR - Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL,(DHA) - ŞARKICI Levent Yüksel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 10 gündür eylem yapan online yemek sipariş şirketinin kuryelerine destek verdi.

'Yemek sepeti' adlı online yemek sipariş şirketinin Şişli Esentepe'de bulunan merkezi önünde 10 gündür eylem yapan kuryelere

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Haluk Levent destek verdi.

Veli Ağbaba, “Kuryelik Türkiye'de önemli bir iş kolu. Yaklaşık 900 bin kişi motokurye olarak Türkiye'nin dört bir yanında çalışıyor. Bu insanlar mal değil can taşıyor. Bu insanlar iki tekerin üzerinde hayatlarını riske atarak, insanların karnını doyurmasını, pandemi döneminde sokağa çıkamayan insanların yaşamasını sağlıyorlar. Bu insanların talebi atla deve değil. Bu insanların istediği maaş 5 bin 500 lira. Karıncanın bile sahibi var, sonuna kadar sizin yanınızdayız. Sadece 2021 yılında, 203 tane motokurye kardeşimiz iş cinayetine kurban gitmiş durumda" diye konuştu.

“ONLARA TATLI İKRAM ETMEYE GELDİM"

Haluk Levent ise “Yaklaşık 7 yıldır, her greve gitmeye çalışıyorum. İşçinin emekçinin yanında olmaya çalışıyorum. Geleneksel olarak grevlere giderken götürdüğüm bir baklava var. Bir tepsi baklava alır giderim. Yine bir işçi eylemindeyiz. Bu eylemde de işçilerle birlikte olmak onlara tatlı ikram etmeye geldim. Umarım en kısa sürede iş verenle aralarındaki problem halledilir. Bu firma gibi güçlü bir kuruluşun da zannediyorum ki işçi talepleriyle beraber ortak noktaya geleceklerine inanıyorum" dedi.

Görüntü dökümü

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-Motokuryelerin motorla gelişleri

-Eylemden detaylar

-Ali Rıza Küçükosmanoğlu açıklaması

-Veli Ağbaba açıklama

-Haluk Levent açıklama

-Kuryelerin halay çekmesi

-Davul zurna çalanlar

-Kuryelerin tutanak kağıtlarını yırtması

-Genel ve detaylar

