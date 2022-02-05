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  4. İSTANBUL - (ÖZEL) - AVCILAR&#039;DA SOKAK ORTASINDA ZORLA ARACA BİNDİRDİĞİ KADINI DÖVDÜ

İSTANBUL - (ÖZEL) - AVCILAR&#039;DA SOKAK ORTASINDA ZORLA ARACA BİNDİRDİĞİ KADINI DÖVDÜ

05.02.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVCILAR'da, bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında zorla araca bindirip, darp etti.

Erol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da, bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında zorla araca bindirip, darp etti. Saldırgan daha sonra kadını bindirdiği araçla hızla uzaklaşırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah 08.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın ve erkek, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede ikilinin kavgasına dönüştü. Tartıştığı kadını zorla araca bindiren kişi, içeride de kadına vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak saldırgan, kadını zorla bindirdiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı bulmak için çalışma başlattı.

“YAKASINDAN TUTUP, ARABANIN İÇİNE ATTI"
Sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşananlar gören Şehriban Yılmaz, “Sabah saat 08.00'de bir kadının sesi ile uyandım. Pencereden baktığımda bir aracın yolun kenarına park ettiğini, yanında da bir kadın ve adamın tartıştığını gördüm. Kadınla adam dışarıda tartışıyordu. Kadını yakasından tutup, arabanın içine attı. Adam kapıyı kapatmaya çalışırken, kadın buna müsaade etmedi. Adam daha da sinirlendi. Adamın daha da şiddetlendiğini görünce, durumu polis ekiplerine bildirdim. Ben polis ile konuşurken, adam kadının üzerine yüklenmişti. Kapattı kapısını çekti gitti buradan. Polis de yetişemedi" dedi.

“ÜZERİNE YÜKLENİP, BOĞAZINI SIKIYORDU"
Yılmaz, adamın kadının boğazını sıktığını belirterek, “Kadının üzerine yüklenip, boğazını sıkıyordu. Polis ekipleri aracın plakasını sordu. Yan tarafta kaldığım için göremedim. Şiddet uyguladı kadına, vurdu. Buradan çok insan geçti. Ambulans, otobüs, taksi, işçi hiç kimse dönüp bakmadı. Kadıncağıza hiç kimse müdahale etmedi" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:
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Cep telefonu kamerası
-Kadın ve adamın tartışma anları
-Adamın kadına arabada vurması
-Adamın kadının boğazını sıkması
Aktüel
-Olayın yaşandığı cadde
-Şehriban Yılmaz ile röp
-Genel ve detay görüntüler

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