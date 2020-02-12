YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Planlama Ajansı kuruldu

İstanbul Planlama Ajansı kuruldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

İstanbul Planlama Ajansı kuruldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent yönetimine dair stratejilerin, geniş katılım ve ortak akılla belirlenmesi amacıyla "İstanbul Planlama Ajansı"nı (İPA) kurdu.

İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen, öğrenci ve akademisyenlerin ilgi gösterdiği ajansın tanıtım toplantısının açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

Yerel demokrasiyi güçlendirmek amacıyla, "İstanbul Kent Konseyi"ni kurduklarını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu İstanbul için yeni bir başlangıçtır. Bu başlangıçla İstanbul'un iktisadi ve toplumsal stratejilerini belirlemek, mekansal organizasyonunu tariflemek için, yenilikçi ve kapsayıcı bir planlama çabası içine giriyoruz. İstanbul'un temel ihtiyacı bu anlayışın etrafında, toplumsal bir uzlaşıyla bir araya gelebilmektir. Biz, İstanbul'u İstanbul yapan değerlerle, gelişen ekonomisiyle, korunan tarihsel kimliğiyle ve en önemlisi geleceğe umutla bakan insanlarıyla, planlama sürecini kurgulayacak bilgi, birikim, inanç ve vizyona sahibiz."

- "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" kampanyası

İPA'nın konusunda uzman yüzlerce bilim insanının katkısı ile İstanbul'un gerçek sorunlarına çözüm üretecek ve uzun vadeli mekansal ve stratejik planını ortaya koyacağını belirten İmamoğlu, böylece işsizlik, yoksulluk, deprem, mülteci ve göç gibi kriz boyutlarına varan gerçek sorunlara akılcı ve etkin politikalar geliştirileceğini belirtti.

"İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" kampanyasıyla ilgili İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Meydanları bugünkü kimliksiz ve kullanışsız halinden kurtararak hak ettikleri değere yeniden kavuşturacağız. Meydanlar bu süreçte genci ile yaşlısını, öğrenci ile esnafı, yoksul ile zengini, tasarımcı ile kullanıcıyı, tarih ile geleceği buluşturacak. Meydanlar, demokrasinin filizlendiği alanlar olarak kendi kendini yeniden var edecek. Taksim'den başlayarak sırasıyla Bakırköy, Üsküdar-Salacak-Harem kıyı bandı ve Kadıköy meydanlarında, yarışma yöntemi ile her türlü tasarımın niteliğini arttırmayı hedefliyoruz. Katılımcılığı artırmak adına, yarışma öncesinde ve yarışma süresince ilgili aktörlerle ilişkilerin kurulmasını, kamuoyunda mekana yönelik algının güçlendirilmesini, yarışma sonrası seçim sürecinde ise yurttaşlarımız dahil olmak üzere farklı paydaşlara rol verilmesini sağlayacağız."

İmamoğlu, ayrıca 13 Mart'ta Taksim Çalıştayı düzenleyeceklerini duyurarak, Taksim Meydanı tasarım sürecine ilişkin meydanda geçici olarak kurulan etkinlik alanında çeşitli aktiviteler gerçekleştireceklerini kaydetti.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından, şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli moderatörlüğünde, her ikisi de sosyolog olan Prof. Dr. Richard Sennett ve eşi Prof. Dr. Saskia Sassen'in katılımıyla “Yerel Demokrasi için Yeni Bir Başlangıç” başlıklı panel gerçekleştirildi.

- "Mahkemeye verdi arkadaş"

Öte yandan İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, bir basın mensubunun İBB Meclisinde yaşanan küfür olayı ile ilgili yöneltilen soruya, "O konu boş konu. Mahkeme var. Mahkemeye verdi arkadaş. Biz çok samimi bir konuşma yaptık ama bunu çıkıp bir cümleyle ifade biçimi gördüm zaten. Şu anda da mahkeme süreci var. Orada gerekeni söyleriz." diye cevap verdi.

İmamoğlu, Büyükada'daki atlarla ilgili yöneltilen "Hayvanseverlerin elinde İSPARK'a ait ahırlarda atlara iyi bakılmadığı, koşulların kötü olduğu yönünde videolar var. Sizin bu videolardan haberiniz var mı?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Bilgi sahibi değildim ama arkadaşım şimdi bilgi verdi. Bu atlar, adada başıboş bulunup bize getirilen atlar. Yeni atlar da geleceği için çadırlar kuruluyor, bu atlar da bugün o çadırlara alınacak. Arkadaşlar görüntüleri atların ölmek üzerinde iken bize geldiğini, çok iyi bakıldıklarını, direkt veterinerlerin ilgilendiklerini söyledi. Bugün de çadıra geçecekler. Bu anlamda beslenmesi ile ilgili, yonca ile beslendiklerini arkadaşlarım yazdı. Bu konuda çok hassasız. Gidip oradan, çadırdan başka filmlere ihtiyaç duymayın. Siz de kontrol yapabilirsiniz basın olarak. Hassasız, konuyu çözüme kavuşturmak için sayı Vali Bey'le ilk gün masaya oturduğumuz şekilde karşılıklı diyalogla bu süreci çözme çabası içindeyiz. Ve çok güzel bir sonuca bağlayacağız."

Atlı fayton meselesiyle ilgili son duruma ilişkin soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, sürecin devam ettiğini ve kararlı olduklarını söyledi.

Atlı faytonların yerine elektrikli araç alım sürecini de başlattıklarını bildiren İmamoğlu, "Bir yandan yarışmalar yapılacak. Burada daha kalıcı bir araçla ulaşımın sağlanması ile ilgili süreci de ayrıca işleteceğiz." değerlendirmesini yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Planlama Ajansı (İPA)

En Çok Okunan Yerel Haberler

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

Başkan Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

Başkan Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

Coronavirüs Kuşadası’na kruvaziyer seferlerini artırdı

Coronavirüs Kuşadası’na kruvaziyer seferlerini artırdı

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:23
İkindi
16:13
Akşam
18:40
Yatsı
20:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.