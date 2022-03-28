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  4. İSTANBUL- POLİSTEN KAÇTIĞI BELİRTİLEN SÜRÜCÜ AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLDÜ

İSTANBUL- POLİSTEN KAÇTIĞI BELİRTİLEN SÜRÜCÜ AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLDÜ

28.03.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BÜYÜKÇEKMECE'de 'dur' ihtarına uymayarak bir polisin ayağını ezdiği belirtilen sürücü açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İSTANBUL,(DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de 'dur' ihtarına uymayarak bir polisin ayağını ezdiği belirtilen sürücü açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre olay, Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi'nde dün 01.35'te meydana geldi. Denetim noktasında 'sesli ve ışıklı' uyarı ikazları yapıldığı vurgulanan açıklamada, E.E.'nin hızını artırdığı, aracıyla bir polis memurunun ayağının üzerinden geçtiği belirtildi. Aracın durması için uyarı ateşi açıldığı ve uygulama noktasına yakın bir mesafede durdurulduğu bildirilen açıklamada, araçta bulunan 5 kişiden sürücü E.E.'nin yaralandığı ifade edildi. Yaralı E.E.'nin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yapılan aramada 3 adet içime hazırlanmış uyuşturucu madde, bir adet ruhsatsız silah ele geçirildiği kaydedildi.
Olayda hayatını kaybeden E.E.'nin 'uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama ve hırsızlık' suçlarından 8 ayrı kaydı bulunduğu, alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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