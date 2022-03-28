Yalın Onat ERGÖR - Mertcan ÖZTÜRK- Derya EVREN - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yapılacak görüşmeler öncesi Rus heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlandı.
İstanbul'da yarın Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakere için Rus heyeti İstanbul'a geldi. Rus heyetini taşıyan uçak saat 16.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Heyet apronda bekleyen araçlara binerek kalacakları otele hareket etti.
Görüntü dökümü:
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-Uçağın inişi
-Heyetin uçaktan inişi
-Konvoyun çıkışı
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