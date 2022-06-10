İSTANBUL - SANAYİ SİTESİNDE KİRA PROTESTOSU

Nedim BAYHAN-Ömer HASAR/İSTANBUL(DHA)- BAĞCILAR Güngören Sanayi Sitesi'nde esnaf, yüksek kira ve aidat artışı nedeniyle

site yönetimini protesto etti.

Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi esnafı kiraların ve aidatların aşırı şekilde yükseltildiğini gerekçe göstererek site yönetimini protesto etti. Esnaf, site yönetiminin emlakçılarla anlaşarak kiracılardan yüksek bedel isteyerek dükkanlarından çıkartmayı planladığı iddia etti. Esnaf avukatlarından Hacer Yıldırım, “500 kişiye yakın esnaf arkadaşımız buradaydı. Biz yönetim ile kira ilişkisinde ne kadar yönetime gittiysek yönetim esnaf arkadaşları muhatap almıyor. Aidat alacakları fahiş oranda arttırılıyor. En son 300 liradan 700 liraya çıkartıldı. Gelen tepki ile tekrardan 300 liraya indirildi. 3 aylığına durduruldu aidat ödemelerindeki artış. Ama bu 3 aydan sonra ne olacağına ilişkin yine ortada bir muamma var" dedi.

Esnaf Erbil Tahan ise “Hepimizin derdi yüksek kira ve aidat artışları. Çünkü burada birçoğu kiracı. Mal sahipleri yönetime geliyor aidat artacak arttı. Kiracıların derdini dinleyen yok. Yönetimde olan emlakçı arkadaşlar, mal sahiplerine 5 bin liraysa 15 bin lira yapın biz size hemen yenisini buluruz diyor. Emlakçıların yönetimde olmasını istemiyoruz. Kiralayacaksa yönetimden kiralasın, malını bırakacaksa yönetime bıraksın. Arada emlakçı istemiyoruz. Kiram yüzde 300 arttı. En canlı örneği benim" diye konuştu.

Esnaf Fatih Akar ise "Yönetimde olan arkadaşların burada dükkanları var. Bu dükkanları kendilerinin değer kazanması için böyle yapıyorlar. Burada dükkanlar 800 bin liraya satılırken şimdi 5 milyon 800 bin lira gibi bir fiyat biçtiler. Dükkân sahipleri malımız değerlendi diye ya satmaya çalışıyorlar ya da kiracıyı çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

Eylem nedeniyle polis sitede geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Eylemden görüntü.

- Sanayi sitesinden görüntü.

- Avukat Hacer Yıldırım ile röp.

- Esnaf Erbil Tahan röp.

- Esnaf Fatih Akar röp.

