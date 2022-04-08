YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Senin uygulaması AppGallery'de yerini aldı

İstanbul Senin uygulaması AppGallery'de yerini aldı

08.04.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için benzersiz bir deneyim yaratmayı sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Akıllı şehir uygulaması İstanbul Senin, Huawei Mobil Servisler'e uyumlu hale getirilerek AppGallery'de yerini aldı.

Huawei açıklamasına göre, herkesin ücretsiz indirip kullanabileceği İstanbul Senin'de ulaşımdan fatura ödemelerine, alışverişten finansal hizmetlere kadar birçok çözüm bir arada yer alacak ve vatandaşların tek yerden ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda fayda elde etmesi sağlanacak.

İstanbul halkına ürün ve hizmetlerini sunacak kurum ve şirketler İstanbullulara tek yerden ulaşıp bu güvenli pazar yerinin sağlayacağı fırsatlardan yararlanacak.

İstanbul Senin, şehrin dinamizmini artıracak, paylaşımı ve yardımlaşmayı çoğaltacak. HMS altyapısı hizmetleri ile donatılan İstanbul Senin, milyonlarca AppGallery kullanıcısının hizmetine sunularak bu paylaşım ve yardımlaşma daha da artırılacak.

Verilen bilgiye göre, AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor.

Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla Huawei cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor.

Huawei, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için benzersiz bir kullanım deneyimi yaratmayı sürdürüyor.

Şirket, hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların Huawei Mobil Servisler'e dahil edilme sürecini hızlandırmak için çalışıyor.

Huawei AppGallery, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor.

Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa, uygulama adını 'İstek Listesine' gönderebiliyor. Bu uygulama AppGallery’de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklamaKütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
Ardahan'da aç kurtlar ve bozayı kent merkezine indiArdahan'da aç kurtlar ve bozayı kent merkezine indi
Anahtar Kelimeler:
Huawei

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Nisan Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:30
Öğle
13:11
İkindi
16:49
Akşam
19:43
Yatsı
21:06
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı!

Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı!

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.