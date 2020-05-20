İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne FEDEK akreditasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü, 12 Mayıs 2020-30 Eylül 2022 dönemi için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.

Üniversite açıklamasına göre, FEDEK, 8-10 Mart'ta yaptığı değerlendirme süreciyle üniversitenin Psikoloji Bölümü'nü akademik faaliyetler, akademik kadro, fiziki kaynak yeterlilikleri, teknoloji ve bilişim altyapısı bakımından gözden geçirdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Psikoloji Bölümü'nün alt yapısı ve yeterliklerinin uygunluğu akreditasyon belgesiyle tescillendi.

Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin ilk olarak Psikoloji Bölümü'yle akreditasyon kapısını açtığını, bunu diğer bölümlerin takip edeceğini kaydetti.

Aşkın, akreditasyon sürecinde üniversite rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sait Yazıcıoğlu ve önceki yıl başvuru dosyasını sunmuş olan Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu’na teşekkür etti.