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  4. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yabancı öğrencilere burs imkanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yabancı öğrencilere burs imkanı

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İngilizce ve Türkçe yüksek lisans ve doktora programlarında okumak amacı ile üniversiteye başvuran yabancı uyruklu öğrencilere eğitim desteği uygulaması başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak 150 yabancı uyruklu öğrenciye eğitim desteği verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu öğrenciler lisansüstü bahar dönemi başvurularını 27 Şubat 2020'ye kadar yapabilecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İngilizce ve Türkçe yüksek lisans ve doktora programlarında okumak amacı ile üniversiteye başvuran yabancı uyruklu öğrencilere de eğitim desteği verme uygulaması başlatılıyor.

Burs fırsatından sınırlı sayı ve yetenekte seçilecek yabancı uyruklu öğrenciler faydalanabilecek.

Burs, öğrenim ücretini karşılamak amacıyla yüzde 100 ya da yüzde 50 olarak belirlendi. 50 aday yüzde 100, 100 aday da yüzde 50 burstan faydalanabilecek. Burs, öğrencinin kayıt olacağı program süresine bağlı olarak geçerli olacak.

Üniversite bursu sadece öğrenim ücretini kapsıyor. Konaklama, yurt, yeme-içme ve özel ihtiyaçlar gibi giderlerini bursiyer öğrenciler kendileri karşılayacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin yabancı öğrenciler için başlattığı burs programına başvurmak için yabancı bir ülke pasaportuna sahip olmak gerekiyor.

Öğrencilerin lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de veya yurt dışında tamamlamış olması gerekiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde veya her hangi başka bir üniversitede kayıtlı öğrenciler burslardan faydalanamayacak. Öğrencilerin ayrıca daha önce İstanbul Ticaret Üniversitesi bursu almamış olması şartı da bulunuyor.

Yabancı öğrenci bursuna başvurabilmek için adaylarda başarı kriterleri de belirlendi. İngilizce tezli programlar için yabancı dil puanının TOEFL (72-IBT), YDS (70), YÖKDİL (70) ve üstü olması gerekiyor.

Ayrıca ALES (55), GRE (450), GMAT (450), GPA: 3,50 (85) ve üstü olanlar da burs için başvuru yapabilecek. İngilizce tezsiz programlar için, TOEFL (72-IBT), YDS (70), YÖKDİL (70), GPA: 3,50 (85) ve üstü gerekiyor. Türkçe tezli programlar için C2 TÖMER, ALES (55) GRE (450) GMAT (450), GPA: 3,50 (85) ve üstü, Türkçe tezsiz programlar için ise C2 TÖMER, GPA: 3,50 (85) ve üstü şartı aranacak. Burslu yüksek lisans ve doktora başvuruları yalnızca İstanbul Ticaret Üniversitesi on-line sistemi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılabilecek.

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