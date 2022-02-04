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  4. İSTANBUL - ÜMRANİYE CEZAEVİ&#039;NDE YANGIN (2)

İSTANBUL - ÜMRANİYE CEZAEVİ&#039;NDE YANGIN (2)

04.02.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği cezaevindeki yangına itfaiye müdahale ediyor. Dumandan etkilenenler için sağlık ekibi de cezaevine yönlendirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cezaevinden görüntüler

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