Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği cezaevindeki yangına itfaiye müdahale ediyor. Dumandan etkilenenler için sağlık ekibi de cezaevine yönlendirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevinden görüntüler

