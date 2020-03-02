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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, "Kovid-19" için bilgilendirme kılavuzu hazırladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.03.2020 18:32 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, "Kovid-19" için bilgilendirme kılavuzu hazırladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında halkın bilgilendirilmesi amacıyla bir kılavuz yayımladı.

Türkiye'de henüz Kovid-19 vakasına rastlanılmadığına vurgu yapılan kılavuzda, "COVID-19 salgınına hazır mıyız?", "COVID-19 ile Grip arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?", "Bulașma yolları nelerdir?", "Çin veya diğer riskli ülkelerden gelen kargolar ile hastalık bulașabilir mi?", "Hangi durumlarda COVID-19 enfeksiyonundan șüphelenilmeli?", "Șüpheli hastayla temas durumunda ne yapılmalı?", "COVID-19 teșhisi nasıl konulur?", "Klinik Özellikleri Nelerdir?", "Hastalık kimlerde ağır seyretmektedir?", "Yașa göre hastalığın ağırlığı nasıl değișmektedir?", "COVID-19 için etkili bir tedavi var mıdır?", "COVID-19 için așı var mıdır?", "Korunma önlemleri nelerdir?", "Kimler hangi maskeyi kullanmalı?", "COVID-19 hastalığı evde atlatılabilir mi?" gibi başlıklarda merak edilen soruların yanıtları verildi.

Kılavuzda dikkati çeken, "Çin veya diğer riskli ülkelerden gelen kargolar ile hastalık bulașabilir mi?" başlığında ise şu bilgiler verildi:

"Genel olarak bu virüsler cansız yüzeylerde oldukça kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulașma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütünün de bu konuda kısıtlaması yoktur. Ancak dıș ortamdan gelen her paket açıldıktan sonra eller yıkanmalıdır."

Kovid-19'un ileri yaș ve eșlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) bulunanlarda daha ağır seyrettiğine dikkati çekilen kılavuzda, maske kullanımına ilişkin ise, "2 Mart Pazartesi için ülkemizde sağlıklı kișilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kișinin öksürme veya hapșırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse basit tıbbi maske kullanması önerilmektedir. Filtreli maskeler, hastalara bakım veren sağlık çalıșanları için önerilmektedir." denildi.

Hazırlanan kılavuza, üniversitenin "https://www.istanbulc.edu.tr" adresindeki duyurular bölümünden ücretsiz ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19

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