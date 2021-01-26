İstanbul Valiliğinden ’açık kapı’ uygulaması açıklaması

İstanbul Valiliği, 2020 yılında İstanbul genelinde 813 bin 260 vatandaşın ‘Açık Kapı’ uygulamasına başvuru yaptığını ve başvuruların yüzde 99’unun cevaplandırıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grubu sözcüsü Dr. Suat Sarı ’Açık Kapı’ uygulaması sözlerine cevap verdi. Yapılan açıklamada, “Açık Kapı Uygulaması, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla İçişleri Bakanlığımızca 15 Ekim 2017 tarihinde yurt genelinde başlatılmış bir projedir. Bu proje sayesinde vatandaşlarımız, taleplerini doğrudan Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına şahsen, internet üzerinden veya Açık Kapı Mobil uygulamasıyla yapabilmektedirler. Uyuşturucuyla etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan toplanan veriler, belirlenen vak’a durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır. 2020 yılında İstanbul genelinde 813 bin 260 vatandaşımız Açık Kapı’ya başvuru yapmış, başvuruların yüzde 99’u cevaplandırılmıştır. Açık Kapılara yapılan başvurularda dile getirilen sorun ve ihtiyaçlar ilgili kurumlarımıza en kısa sürede bildirilmekte ve kısa sürede başvuru sahibine bilgi verilmektedir. Valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, yerel yönetimlerimiz ve diğer kurumlarımızın “Açık Kapı” ve benzeri uygulamaları, devletimizin insan odaklı görev anlayışının en tabi sonucudur ve başka türlü değerlendirilmesi insani ve vicdani değildir. İstanbul’da 2018 Yılı Mayıs ayından beri Valiliğimiz ve 36 ilçemizde başarıyla sürdürülen Açık Kapı biriminin yeni kurulduğu, başka kurum uygulamalarının rakibi veya alternatifi olduğu yönündeki iddiaların, gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

