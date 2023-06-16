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İstanbul Valisi Gül: "İzinsiz gösterilere müsaade edilmeyecek"

16.06.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte izinsiz gösteri yapan gruplara müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

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