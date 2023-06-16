İstanbul Valisi Gül: "İzinsiz gösterilere müsaade edilmeyecek"

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

