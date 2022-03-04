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İstanbul Valisi Yerlikaya "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katıldı

04.03.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Yerlikaya "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Deprem Haftası kapsamında lisede düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katıldı.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat, İstanbul'da Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Vali Yerlikaya da öğrencilerin bulunduğu bir sınıfa çıkarak tatbikata katıldı.

Tatbikatta, verilen deprem alarmı üzenine "çök, tutun, kapan" uygulamasını gerçekleştiren öğrenciler, Yerlikaya ile okul binasını tahliye etti.

Tahliye edilen öğrenciler, görevlilerin yönlendirmesiyle okul bahçesinde bulunan basketbol sahasında toplandı.

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Yerlikaya, 1-7 Mart'ta Türkiye'de Deprem Haftası olarak etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı koordinasyonunda 2022'nin "Afet ve Tatbikat Yılı" ilan edildiğini belirten Yerlikaya, bakanlığın belirlediği hedefler doğrultusunda ülkede ve İstanbul'da sene boyunca çok sayıda tatbikat yapılacağını, temalar doğrultusunda 55 bine yakın uygulama gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yerlikaya, bu tatbikatı 874 öğrenciyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tatbikatta deprem anında yapılması gerekenleri uyguladıklarını, ikinci bir anonsla da eğitim çalışmalarında belirtildiği şekilde tahliyeyi gerçekleştirerek daha önce açıklanan toplanma alanında bir araya geldiklerini kaydeden Yerlikaya, "Afetler bizim elimizde olan şeyler değil. Afet bilincinin sağlanması, afetlere karşı hazırlıklı toplum oluşturmak bu tatbikatların en temel amacı." şeklinde konuştu.

Yerlikaya, "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nı hazırlayan, öncesinde eğitim çalışmalarını yapan Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Günay ve Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile tüm emeği geçen okul müdürlerine, öğretmenlere ve 2 milyon 932 bin öğrenciye teşekkürlerini sundu.

Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından toplanma alanında bulunan öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

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