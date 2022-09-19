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İstanbul Valisi Yerlikaya, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu:

19.09.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dün Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kıbrıs’ta, bugün ise sınır boylarında, Suriye’de, Irak’ta, Akdeniz’de ve daha birçok coğrafyada görev başında bulunanlar aynı ruhun, aynı ecdadın evlatlarıdır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Florya’da bulunan restoranda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Yerlikaya, yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gün olduğunu söyledi.

"Bizler şehadeti ve gaziliği en yüce makam bilen bir milletiz." diyen Yerlikaya, Sakarya Meydan Muharebesi'nin şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anlattı.

Yerlikaya, o eşsiz zaferden sonra 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından zaferin mimarı, Başkomutan Atatürk'e "gazilik" unvanı ile "mareşallik" rütbesinin tevcih edildiğini belirterek, "Dün Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kıbrıs’ta, bugün ise sınır boylarında, Suriye’de, Irak’ta, Akdeniz’de ve daha birçok coğrafyada görev başında bulunanlar aynı ruhun, aynı ecdadın evlatlarıdır. Hepsine bin selam olsun." diye konuştu.

- "15 Temmuz'da da tek yürek, tek bilek olduk"

Gaziliğin üstün bir fedakarlık derecesi olduğunu dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da tek yürek, tek bilek olduk. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla yürüdük. Bu cennet vatan, bu kutlu yürüyüşü sürdüren sayısız kahramanın cesaretleri ve metanetleri üzerinde yükseliyor. Bu emanete sahip çıkma bilincimizin ve bu emaneti aynı hassasiyetle geleceğe aktarma heyecanımızın temelinde bu mesuliyet yatıyor. Gazilerimiz bu bilinçle nice destanlar yazdılar. Bu sebepledir ki her aile ocağında bir şehidimizin aziz hatırası, gaziliğin üstün onuru ve şerefi vardır. Rabb'im, İstanbul'umuzda bulunan 5 bin 437 gazimizden ve tüm gazilerimizden razı olsun.

Ömürleri uzun, destanları daim olsun. Şehit kardeşlerine kavuşan gazilerimizin de mekanları cennet, makamları ali olsun."

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