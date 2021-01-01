İstanbul Valisi Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den jandarma ve polise ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı heyecanının huzur ve güven ortamında yaşanması için jandarma polis, sahil güvenlik ekipleriyle yaklaşık 35 bin personelin şehrin emrinde, hizmetinde ve görevinin başında olduğunu belirtti.

Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü uygulama noktasındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

2021'in ilk saatlerinde olduklarını belirten Yerlikaya, 2020'nin çok zor bir yıl olduğunu söyledi. Yerlikaya, yaklaşık 10 aydır salgınla uğraşıldığını anımsatarak, bütün ülkeler ve şehirlerin gerçekten çok zorlu bir mücadelenin içinde olduğuna vurgu yaptı.

- "35 bin arkadaşımız görevinin başında"

Yerlikaya, bir kısıtlama önleminin alındığı bu vakitlerde meydanlarda olamadıklarını anlatarak, İçişleri Bakanlığının talimatı kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar kısıtlamanın süreceğini hatırlattı.

Seri kısıtlama günlerinde salgınla ilgili gelinen noktada çok daha iyi günlerin yakın zamanda geleceğini gösterdiğini belirten Yerlikaya, yoğun bakımdaki yatan hasta sayılarında çok daha iyi noktaya doğru gidildiğini söyledi.