İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ankara istikametine doğru yola çıkacaklara uyarı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır." ifadelerini kullandı.
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