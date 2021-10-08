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İstanbul ve Bursa'da 268 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

08.10.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Bursa'da 268 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'da 268 kilo metamfetamin ile 555 kilo kimyasal madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 Ekim'de yapılan operasyonda 20 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, "Devam eden operasyonda 5 Ekim'de İstanbul Büyükçekmece'de 248 kilo 920 gram metamfetamin, 555 kilo 500 gram kimyasal madde ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu kişi gözaltında. Bursa ve İstanbul emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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