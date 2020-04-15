YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. İstanbul Ve İzmir’in termal kamera ihtiyacını Bolu Bel A.Ş karşılıyor

İstanbul Ve İzmir’in termal kamera ihtiyacını Bolu Bel A.Ş karşılıyor

BOLU HABERLERİ  | 15.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Yüzde yüz Bolu Belediyesi sermayeli Bolu Bel A.Ş, İstanbul ve İzmir’de birçok belediyeye piksel bazlı sıcaklık ölçen termal kamera satışı yaptı.Kurulduğu günden bu yana teknoloji yatırımlarına devam eden Bolu Bel A.Ş, led ekran ve akıllı direk üretiminin ardından şimdi de korona virüs tehlikesine karşı termal kamera satışına başladı.

İstanbul Ve İzmir’in termal kamera ihtiyacını Bolu Bel A.Ş karşılıyor

Yüzde yüz Bolu Belediyesi sermayeli Bolu Bel A.Ş, İstanbul ve İzmir’de birçok belediyeye piksel bazlı sıcaklık ölçen termal kamera satışı yaptı.
Kurulduğu günden bu yana teknoloji yatırımlarına devam eden Bolu Bel A.Ş, led ekran ve akıllı direk üretiminin ardından şimdi de korona virüs tehlikesine karşı termal kamera satışına başladı. Bu alanda Türkiye’de piksel bazlı sıcaklık ölçebilen termal kameralara sahip olan Bolu Bel. A.Ş., salgının yoğun olduğu İstanbul ve İzmir’e çok sayıda termal kamera satışı yaptı. İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile bağlı ilçe belediyelerince satın alınan termal kameralar, Bolu’dan giden uzman ekip tarafından belediye binaları, otogarlar, sebze, meyve ve su ürünleri halleri gibi birçok yere kuruldu.
Birçok belediyeye termal kamera tedarik edildi
Yüzde yüz Bolu Belediyesi sermayesi ile kurulan şirketten yapılan açıklamada, teknoloji alanında hızla büyümeye devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda korona virüse karşı termal kamera satışlarının başladığı belirtilerek; “Bolu Bel A.Ş. olarak korona virüs tehlikesine karşı büyükşehir belediyeleri olmak üzere birçok belediyeye termal kamera tedarik ederek kurulumlarını yapmaktayız. Şu ana kadar İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı, Saraçhane, Bakırköy, Kartal, Alibeyköy, Kasımpaşa ilçe belediyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin termal kamera ihtiyaçları şirketimiz tarafından temin edildi. Ekiplerimiz kameraların kurulumlarını üç gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirdi. Diğer büyükşehir belediyelere yönelik proje çalışmalar devam ediyor.” denildi.
Dezenfektan tüneli en yakın zamanda satışa çıkacak
Salgınla mücadele için ayrıca “Dezenfektan tüneli” projesi üzerinde çalışıldığından da bahsedilerek, “Şirketimiz ‘Dezenfektan Tüneli’nin prototipini de tamamlamış olup, en yakın zamanda satışa hazır hale gelecektir.” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, daha önce belediye önüne yerleştirilerek tanıtımları yapılan led ekran ve akıllı direkler için ise üretim ve satışların sürdüğü kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da çilek üretimi başladı

Aydın’da çilek üretimi başladı

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Bolu Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:08
Öğle
12:59
İkindi
16:41
Akşam
19:40
Yatsı
21:05

Bolu Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay;

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay;

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.