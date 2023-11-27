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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

27.11.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 18 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 34 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Kadıköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Zeytinburnu, Tuzla, Güngören ve Tekirdağ'da belirlenen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 49 bin 876 sentetik hap, 7 kilo 427 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca, 10 mermi ile 8 bin 135 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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