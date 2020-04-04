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İstanbul'a araç giriş çıkışı durduruldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.04.2020 01:13 | Son Güncelleme

İstanbul'a araç giriş çıkışı durduruldu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da araç giriş çıkış yasağı başladı.

İstanbul'un sınırları olan Kocaeli istikametindeki Şekerpınar, Trakya tarafındaki Silivri'de 26 uygulama noktasında kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler, geceyarısından önce Anadolu Otoyolu'na giriş yapan araçların geçişine bir süre izin verdi.

00.01 itibarıyla ise şehrin giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü.

Ekipler genelgeye göre özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi, sürücüleri de bu konuda bilgilendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul koronavirüs tedbirleri

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