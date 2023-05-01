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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

01.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Çerkezoğlu, çelenk sunumunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlarken, yılın 364 günü çalışan işçilerin 1 Mayıs'ta sisteme karşı çıkmak ve gelecek dünya düşlerini ifade etmek için meydanlarda buluştuğunu söyledi.

Bu yıl 1 Mayıs'ı, Türkiye'de son derece tarihsel bir anda karşıladıklarını dile getiren Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yandan deprem felaketinin yarattığı acılar ve yıkım, diğer yandan Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisine gittiğimiz bir süreçte 1 Mayıs'ı gerçekleştiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır. 1976 yılında, ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkler'in öncülüğünde ilk kez bu meydanda 1 Mayıs, kitlesel biçimde kutlanmıştır ve o günden bugüne de 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır. 1977'de onlarca arkadaşımızı kaybettik, yıllarca Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesini verdik. Bugün yine 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı haksız ve hukuksuz biçimde işçi sınıfına kapalı. Biz biliyoruz ki bu 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak."

Çerkezoğlu, iki gün önce 1 Mayıs anmasını gerçekleştirdiklerine değinirken, "Şimdi buradan Maltepe Meydanı'na geçeceğiz. İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda ve Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda, alanlarda buluşacağız. Herkesi bu 1 Mayıs'ta emeğine, geleceğine, memlekete sahip çıkmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu'nun konuşmasının ardından DİSK heyeti, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atarak alandan ayrıldı.

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