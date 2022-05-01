İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 164 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yapan 164 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, gerekli izinlerin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarınca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca alınan kararlara aykırı olarak izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan, slogan atan, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında işlem başlatıldığı belirtildi.

