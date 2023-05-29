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İstanbul’da 1 milyon 391 bin 457 vatandaş sandığa gitmedi

29.05.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu çerçevesinde kesin olmayan sonuçlarını, kurul kapısına asarak ilan etti.

Açıklanan verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 768 bin 658 oy alırken, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 milyon 121 bin 194 oy aldı. İstanbul’da 1 milyon 391 bin 457 vatandaş ise oyunu kullanmadı.

İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu çerçevesinde kesin olmayan sonuçlarını açıkladı. 39 ilçeden gelen sonuçların yer aldığı birleştirme tutanakları, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı içindeki kurulun kapısına asılarak ilan edildi.

İSTANBUL’DA 11 MİLYON SEÇMENDEN 9 MİLYONU OY KULLANDI

Açıklanan Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme tutanağına göre, İstanbul’da sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmen sayısı 11 milyon 375 bin 616 olurken, oy kullanan seçmen sayısı 9 milyon 984 bin 159 olarak aktarıldı. Oy kullanmayan 1 milyon 391 bin 457 vatandaşın bulunduğu seçimde, oy kullanan vatandaşların geçerli oy sayısı 9 milyon 889 bin 852 olurken, geçersiz oy sayısı ise 94 bin 307 olarak bildirildi.

Tutanağa göre İstanbul’da, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 milyon 121 bin 194 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 768 bin 658 oy aldı.

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