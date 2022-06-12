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İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı

12.06.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamada 1104 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde, vatandaşların yoğun olduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

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