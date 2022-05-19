İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla programlar düzenledi.

Avcılar'da Hükümet Konağı önündeki resmi törenin ardından, kutlamalar Atatürk Parkı'nda devam etti. Kutlamalara katılan siyasi parti ve STK temsilcileri, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve saygılarını sundu.

Avcılar Firuzköy Atatürk Stadyumu'ndaki resmi törene de Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçe mülki amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, açılış konuşmasının ardından halk oyunları ve sportif gösteriler sunuldu. Gösterilere katılan sporculara madalya takdim edildi. Tören Gençlik Yürüyüşü ile sona erdi.

- Tuzla'daki 19 Mayıs koreografisi havadan görüntülendi

Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesindeki programda, öğrencilerin hazırladığı Türk bayraklı ve 19 Mayıs yazılı koreografi ilgiyle karşılandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, havadan görüntülenen koreografiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazıcı, paylaşımında "Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi Öğrencileri güzel bir çalışma yapmış. Kolektif hareketin estetiği." ifadesini kullandı.

- Bağcılar'da "Gençlik Yürüyüşü"

Bağcılar'da ilk olarak ilçe sakinlerinin katımıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Bağcılar Meydanı'nda, Bağcılar Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, Bağcılar Müftüsü İbrahim Yavuz, Belediye Meclisi üyeleri, gaziler ve muhtarlar katıldı.

Çarşı Caddesi boyunca yürüyen coşkulu kalabalığa vatandaşlar da evlerinden alkışlarla destek verdi. Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, yol boyunca esnafa Türk bayrağı hediye etti.

Özdemir, etkinlikler kapsamında Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerle masa tenisi, bilardo ve playstation oynayan Özdemir, kapalı alandaki go-kart pistine indi. Direksiyona geçen gençlerin güvenlik tedbirlerini almasıyla yarış başladı. 1700 metrelik pistte 10 dakika boyunca tur atan yarışmacılardan başarılı olanlara kupaları takdim edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayramı kutlayan Özdemir, çok güzel bir bayram günü yaşadıklarını belirterek "Bağcılar'daki gençlerimizle geleceğe güvenle bakıyor, emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

- Büyükçekmece'de coşkulu kutlama

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikte, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kent Meydanı’ndaki etkinlikte konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, gençlerin bayramını kutladı.

Etkinlikte, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren spor kulüplerinin başarı elde eden takımlarına ve sporcularına ödülleri takdim edildi.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunduğu etkinlikte bisiklet akrobasi, cimnastik, güreş, zumba, pilates gösterileri ve halk dansları ekiplerinin gösterileri ile müzik ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.

