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İstanbul'da 2 kamyonun içinde 62 Afgan göçmen yakalandı

02.03.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 kamyonun içinde 62 Afgan göçmen yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki 2 kamyonda 62 Afgan göçmen yakalandı.

Büyükçekmece ilçesi Eskici köyü mevkisinde öğle saatlerinde devriye gezen zabıta ekipleri, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonlarda 37'si erkek, 13'ü kadın ve 12'si çocuk olmak üzere 62 Afgan göçmen olduğunu belirledi.

Kamyon şoförleri A.E. ve M.İ. gözaltına alındı.

İşlemleri yapılan 62 Afgan göçmen, geri gönderme merkezine götürüldü.

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